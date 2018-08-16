Kurtuluş Mahallesi’nin altyapısı yenileniyor

Ayrıca bölgede yağmursuyu hatları da inşa ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, Adapazarı Kurtuluş Mahallesi’nde içmesuyu altyapısını tamamen yeniledikleri bilgisini verdi. Eski ve yıpranmış hatlar nedeniyle sık sık arızaların yaşandığı bölgelerde şehir genelinde şebeke yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Ercan, “Kurtuluş Mahallesi’nde de işletme verimliliği anlamında yetersiz kalan içmesuyu hatlarını yeniliyoruz. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak” dedi.

Ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Ercan, “Yaptığımız analizler sonucunda Adapazarı Kurtuluş Mahallesi’nin şebeke ve abone bağlantılarında arıza sayısının fazla olduğunu tespit ettik. Şebekenin eski olması nedeniyle su kayıp oranları da yüksek seviyelerdeydi. Bu nedenle bölgede 6 bin 200 metrelik şebeke hattını ve abone bağlantılarını yenilemek için çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar 2 bin 500 metrelik hattı yeniledik. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan sorunları çözüme kavuşturacak, kayıp oranlarını dünya standartlarına indireceğiz. Ayrıca bölgede yağmursuyu altyapı çalışmalarımız da sürüyor. Adapazarı Belediyesi ekipleri tarafından bölgede asfalt ve kaldırım çalışması da gerçekleştirilecek. Kurtuluş Mahallesi altyapısı ve üstyapısıyla yenilenmiş olacak” diye konuştu.