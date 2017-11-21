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21 Kasım 2017 16:42

Kuru sıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kuru sıkı tabancaların namluları değiştirilerek gerçek tabancaya dönüştüren bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Kuru sıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı

21 Kasım 2017 16:42


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesi Budaklar Mahallesinde kuru sıkı tabancaların namluları değiştirilerek gerçek tabancaya dönüştürüldüğü istihbaratını alan jandarma ekipleri Ö.Ö., isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahsın evinde yapılan aramada 4 adet 7.65 milimetrelik kuru sıkı tabanca, 3 adet kuru sıkı tabancaya takılmak üzere hazırlanmış namlu, 1 adet namlu açma aparatı, 1 adet namlu yapmak için hazırlanmış 50 santimetrelik demir çubuk, 12 adet 7.65 milimetrelik tabanca fişeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ö.Ö., isimli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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