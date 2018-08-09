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09 Ağustos 2018 15:43

Kuveyt Büyükelçisi el-Zevavi’den Rektör Savaşan’a ziyaret

Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.

Kuveyt Büyükelçisi el-Zevavi’den Rektör Savaşan’a ziyaret

09 Ağustos 2018 15:43

Dr. Fatih Savaşan’ı makamında ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Savaşan’a ziyaretler devam ediyor. Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, bu kapsamda Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Büyükelçi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan’a yeni görevinde başarılar dilerken, Prof. Dr. Savaşan da el-Zevavi’nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.




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