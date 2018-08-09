Kuveyt Büyükelçisi el-Zevavi’den Rektör Savaşan’a ziyaret

Dr. Fatih Savaşan’ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen ay Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Savaşan’a ziyaretler devam ediyor. Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, bu kapsamda Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Büyükelçi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi, Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan’a yeni görevinde başarılar dilerken, Prof. Dr. Savaşan da el-Zevavi’nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.