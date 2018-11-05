Kuzuluk'ta sıcak asfalt serimi gerçekleşti

SASKİ ve Akyazı Belediyesi Fen işleri ekiplerince Kuzuluk Mahallesi'nde asfalt serimini gerçekleştirdi.

Akyazı ilçesinde bozuk olan yollar asfaltlanmaya devam ediyor. SASKİ ve Akyazı Belediyesi Fen işleri ekipleri Kuzuluk mahallesinde bulunan Cengiz Sokak ve Yeşil Sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde hava şartlarının elverdiği ölçüde çalışmalarını hızla yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, “Hem kendi ekiplerimiz hem de, Sakarya Büyükşehir Belediyemiz SASKİ ekipleri ile birlikte sıcak asfalt çalışmalarımıza yıl boyunca hava şartlarının elverdiği sürece devam ettik. Alt yapı ve asfalt ihtiyacı olan bölgelerin ihtiyaçlarını gidermek için programlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” denildi.