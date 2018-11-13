İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastik-İş Genel Başkanı silahla vuruldu

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla vurularak ağır yaralandı.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla vurularak ağır yaralandı.


Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla vuruldu. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı ağır yaralandı. Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.