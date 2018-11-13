Lastik-İş Genel Başkanı silahla vuruldu

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla vuruldu. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı ağır yaralandı. Yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.