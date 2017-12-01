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01 Aralık 2017 16:07

Lise öğrencisi Ebrar’a acı veda

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde servis aracına binmek için yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden lise son öğrencisi Ebrar gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Lise öğrencisi Ebrar’a acı veda

01 Aralık 2017 16:07

Ebrar’ı cenazesinde okul arkadaşları da yalnız bırakmadı.


Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü Adapazarı ilçesi Çevreyolu Caddesi Tekeler Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelmiş, 12’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ebrar Küçükotay eğitim gördüğü Atatürk Anadolu Lisesi’ne gitmek için evinden çıkarak yolun karşısına geçmek isterken G.S. idaresindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Pazartesi günü meydana gelen kazanın ardından Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ebrar, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.



“Son yolculuğuna uğurlandı”


Hayatını kaybeden lise son öğrencisi Ebrar Küçükotay’ın cenazesi babaevinde alınan helalliğin ardından Valide Sultan Camisine getirildi. Baba Hüseyin Küçükotay ve yakınları taziyeleri kabul etti. Valide Sultan Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ebrar, Emirdağ Mezarlığı’na defnedildi.



“Okul arkadaşları yalnız bırakmadı”


Kaza sonrası ağır yaralanarak hastanede verdiği 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybederek yakınlarını yasa boğan Ebrar’ın ailenin üç çocuğundan en büyüğü olduğu öğrenildi. Düzenlenen cenazeye, Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Bakırtaş, ailesi, sevenleri, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba, yakınları ve okul arkadaşlarının göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.




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