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18 Eylül 2017 13:09

Lise öğretmeninden Vali İrfan Balkanlıoğlu’na sürpriz

Sakarya’da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yapılan programda eğitim-öğretim yılının ilk zilini Vali İrfan Balkanlıoğlu’nun Çorum’dan lise öğretmeni çaldı.

Lise öğretmeninden Vali İrfan Balkanlıoğlu’na sürpriz

18 Eylül 2017 13:09

Törende lise öğretmenini gören Vali Balkanlıoğlu şaşkınlığını gizleyemedi.


Sakarya’da 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Sakarya’da 716 okulda 180 bin 466 öğrenci ders başı yaptı. Eğitim yılının başlaması vesilesiyle Erenler ilçesinde bulunan Yücel Ballık Ortaokulu’nda bir tören düzenlendi. Vali Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların sonrasında okulda yeni eğitim-öğretim yılının ilk zilini, Balkanlıoğlu’nun Çorum Meslek Lisesinden meslek dersleri öğretmeni Ethem Erkoç çaldı. Öğretmenini karşısında görün Vali Balkanlıoğlu, şaşkınlığını gizleyemeyerek bu sürprizden dolayı mutlu olduğunu söyledi.


Sürprizi hazırlayan Sakarya İl Mili Eğitim Müdürü Pervin Töre ve beraberindekilere teşekkür eden Vali Balkanlıoğlu, öğretmeniyle hasret gidererek sınıfları dolaştı.




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