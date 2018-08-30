Lüks otomobilli trafik magandası düğün konvoyu önünde drift attı

Motosiklet sürücüleri ise güvensiz alanda tek teker üzerinde gitti.
Olay, Sakarya’nın Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde 9 Temmuz’da gerçekleşti. Düğün konvoyuyla ilerleyen lüks otomobilin sürücüsü, yolu trafiğe kapatarak drift yapmaya başladı. Drift yaparak ilerleyişini sürdüren sürücü trafikte tehlike oluşturdu. Yolu trafiğe kapatan konvoy önünde drift yapan sürücüyü yine arkadaşları cep telefonu kamerasına kaydetti. Konvoyda yer alan motosiklet sürücüleri de tek teker üzerinde giderek trafikte tehlike saçtı.
Sosyal medyada paylaşılan video tepki çekti.