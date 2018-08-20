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20 Ağustos 2018 15:22

Macera Park misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Hendek ile Kaynarca AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve çocukları maceraya ortak oldu.

Macera Park misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

20 Ağustos 2018 15:22


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park şehrin farklı noktalarından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kısa zaman sonra 30 bininci misafirini ağırlayacak olan Macera Park, Hendek ile Kaynarca AK Parti Kadın Kolları üyelerini ve çocuklarını macerayla buluşturdu. Ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan Macera Park Sorumlusu Yılmaz Kalk, “Macera Park şehrimizin ve ülkemizin farklı noktalarından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Hendek ve Kaynarca’dan AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve çocuklarını konuk ettik. Katılımın yüksek olduğu organizasyonda çocuklar ve aileleri eğlenceye, maceraya ortak oldular. Kendileri de bu gibi mekânların şehrimizde var olması nedeniyle mutluluk duyduklarını dile getirdi. İnşallah önümüzdeki süreçte de Macera Park olarak misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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