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Macera Park vatandaşları ağırlamaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kapsamında Macera Park, şehir içi ve şehir dışı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı şehir içi ve şehir dışı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Macera Park'ın son misafirleri bir telekomünikasyon şirketinin Bursa ve Kocaeli bölgesindeki yönetici kadrosu oldu. Yaklaşık 50 kişi ile Macera Park'a gelen şirket yöneticileri çalışma hayatının stresini bırakıp adrenalin dolu bir gün geçirdiler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “İş ve çalışma hayatının verdiği stresi atmalarını, adrenalin dolu bir geçirmelerini Macera Park'ta sağlamaya çalıştık. Macera Park'ımızda misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Kapımız her yaştan insana açıktır. Maceraya ortak olmak ve adrenalin dolu bir gün geçirmek isteyen herkesi bekleriz” ifadeleri kullanıldı.

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