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27 Haziran 2017 14:27

Macera Park’ta yaz kursu kayıtları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macara Parkı yaz kursları için kayıtlar devam ediyor.

Macera Park’ta yaz kursu kayıtları sürüyor

27 Haziran 2017 14:27


12 Haziran Pazartesi günü başlayan kayıtlara şu an itibariyle 400 öğrencinin kayıt yaptırdığını aktaran Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, 3 Temmuz Cuma gününe kadar tüm öğrencileri kayıt olmaya davet etti. Kıroğlu kayıtların Büyükşehir Belediyesi kurumsal internet sayfası üzerinden ya da Macera Park’ta bulunan Yaşayarak Öğrenme Kulübü kayıt formunu doldurarak yapılabildiğini hatırlattı.


Kıroğlu, “Yaz kurslarımızda 9 branşta 6 haftalık eğitimler sunacağız. spor tırmanış, tasarım, karikatür ve sulu boya atölyesi, geleneksel okçuluk, akıl oyunları, ritim, becerikli eller, maket yapımı ve model uçak yapımı gibi eğitici branşlarımız bulunuyor. İnşallah çocuklarımız bu yaz tatilini de hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecekler. Macerapark Yaz Kursu eğitimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler merkezimizin 221 40 60 numarasını arayabilirler. Tüm öğrencilerimizi Macera Park yaz kurslarına bekliyoruz” dedi.




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