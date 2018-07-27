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27 Temmuz 2018 17:39

Macera Park’ta yetenekler gün yüzüne çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park’ta yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Macera Park’ta yetenekler gün yüzüne çıkıyor

27 Temmuz 2018 17:39


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta 7-14 yaş arası öğrencilerin katıldığı yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Becerikli Eller Atölyesi’nin genç yetenekleri farklı motiflerle özgün eserler ortaya çıkarırken, geleneksel okçuluk eğitimlerine katılan öğrenciler ise hünerlerini sergiledi. Yaz dönemi kurslarının devam ettiğini dile getiren Macera Park Sorumlusu Yılmaz Kalk, “Bu hafta Becerikli Eller ve Geleneksel Okçuluk sınıfı öğrencilerimiz hünerlerini sergilediler. 7-14 yaş aralığında olan Geleneksel Okçuluk sınıfı öğrencilerimiz uzman eğitimciler eşliğinde hedefleri vurmaya çalıştılar. Becerikli Eller sınıfı öğrencilerimiz ise kendi becerileri ile kendilerine özgü tasarımlar geliştiriyorlar. Kurslarımıza öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Bizlerde uzman eğitimcilerimizle beraber öğrencilerimizin yaz dönemlerini daha verimli geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.




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