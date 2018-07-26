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26 Temmuz 2018 13:53

Maceracılar uçak atölyesinde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme ve Macera Park’ı aileler ve çocukları model uçak yapım atölyesinde buluşturdu.

Maceracılar uçak atölyesinde buluştu

26 Temmuz 2018 13:53


Macera Park, aileler ve çocukları uçak yapım atölyesinde buluşturdu. Aileler ve çocukların birlikte işbirliği yaparak hünerlerini sergilediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Macera Park Sorumlusu Yılmaz Kalk, “Velilerimiz ve çocuklarımızın birlikte kaliteli vakit geçirmeleri için düzenlediğimiz bu etkinlikte, hem velilerimiz hem de çocuklarımız model uçak tasarımı yaptılar. İşbirliğinin ve konsantrasyonun ön planda olduğu ve keyifli dakikaların geçtiği aktivitelere şehir dışından da katılımcıların yer alması bizler için sevinç kaynağı oldu. Aileler ve çocuklar bu etkinlikte hem eğlendiler hem de öğrendiler. Atölyemize katılan tüm ailelere teşekkür ederiz” dedi.




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