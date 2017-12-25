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25 Aralık 2017 15:19

Maganda kurşunu ile vuruldu, ekipler 60 kişiden svap örneği aldı

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde gelin alma sırasında havaya açılan ateş sonucunda 15 yaşındaki bir genç başından yaralandı.

Maganda kurşunu ile vuruldu, ekipler 60 kişiden svap örneği aldı

25 Aralık 2017 15:19

Polis ve jandarma ekipleri düğünde bulunan 60 kişiden svap örneği aldı.


Edinilen bilgilere göre, Söğütlü ilçesine bağlı Akarca Mahallesinde gelin alma sırasında havaya çok sayıda ateş açıldı. Bu sırada gelin evine yakın bir evin bahçesinde oturan 15 yaşındaki Beytullah K., maganda kurşunuyla başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beytullah K., Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yaşanan olay sonrası Söğütlü İlçe Jandarma ekipleri ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünde bulunan kişileri teker teker aradı. 60 kişiden svap örneği alan polis ekipleri 15 yaşındaki Beytullah K.’yi yaralayan silahın sahibini bulmak için çalışma başlattı.


Öte yandan polis ekipleri düğün salonu ve gelin alma töreninde çekilen görüntülere el koyarken sabah saatlerine ameliyattan çıkan Beytullah K.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.




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