Mahalleler Arası Futbol Turnuvası şampiyonu Yenigün oldu

Final maçında Tekeler Mahallesi ile karşı karşıya gelen Yenigün Mahallesi Tekeler’i penaltılarda 5-4 mağlup etti.

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 14’ncüsü düzenlenen Mahalleler arası Futbol Turnuvası Yenigün ve Tekeler Mahallelerinin oynadığı finalle sona erdi. Final maçına Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erol Aydın, Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Gümülcineli, Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, mahalle muhtarları ve veliler katıldı. Maç sonunda birinci Yenigün Mahallesi, ikinci Tekeler Mahallesi, üçüncü Semerciler oldu.

Şampiyon Yenigün Mahallesi’ne kupasını Adapazarı Belediyesi Başkan Vekili Erol Aydın verdi. İkinci Tekeler Mahallesi’ne kupasını Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem, üçüncü Göktepe Mahallesi’ne ise kupasını Semerciler Mahallesi Muhtarı Necmettin Çaktı verdi.Tören sonunda dereceye giren sporculara hediye çeki verildi.