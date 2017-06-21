‘Mahallemde Şenlik Var’ programının sonuncusu Adapark’da yapıldı

Adapazarı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan şenliklerinin sonuncusu gerçekleştirildi. Adapark’da düzenlenen şenliğe, aileler ile birlikte özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti. Birçok oyun ve gösterilerin düzenlediği programda, Hacivat Karagöz oyunu ve Aşuk ile Maşuk gösterisi çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Adapazarı Belediyesi tarafından hazırlanan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocukların yanı sıra büyüklerde unutulmadı. Ney dinletisi ve Halk Müziği ile davetliler geçmişe nostaljik bir yolculuk yaparken, şenliğe katılan davetlilere Adapazarı Belediyesi tarafından hazırlanan pamuk şekeri, Osmanlı şerbeti ve macun ikram edildi.