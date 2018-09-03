Mahallerin kaldırım çalışmaları bitti

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri alt yapısı biten bölgelerde kaldırım çalışmalarına başladı. Hastane Mahallesi Küçücek Caddesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanması kaldırım çalışmalarına başlayan ekipler Karacasu köprüsüne kadar olan bölümü kaldırıma kavuşturdu. Ardından Karacasu rekreasyon projesi kapsamında Karacasu deresi çevresi beton kanalların yapılmasının ardından kaldırım çalışmaları başladı. Büyük bir bölümü kaldırım yapılan Karacasu deresinde çalışmalarda sona gelindi. Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Seyfeler Mahallesinde kaldırım çalışmalarına başladı. Hastane Mahallesi ve Karacasu Deresinin çevresi bitmesi ile Ekipler Seyfeler Mahallesinde çalışmalarına devam etti.

Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Hastane Mahallesi, Karacasu Deresi ve Seyfeler Mahallesinde çalışmaların bitmesi ile toplamda 3 bin 900 metre kare kaldırım çalışmalarını tamamlamış olacak.