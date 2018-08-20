Makedonya heyeti Erenler Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Türkiye’ye gelen Makedonya heyeti kongre sonrasında Sakarya’ya gelerek Erenler Belediyesini ziyaret ettiler.

“Bayram havasında geçen bir kongre”

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Başkan Yardımcısı Muhammet Kıratlı tarafından karşılanan heyet adına konuşan Makedonya MGK üyesi Furkan Ceko, “AK Parti 6. Olağan Kongresi vesilesiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya geldik. Bayram havasında geçen AK Parti Kongresine katıldık. Bu vesileyle de hem daha önceki hükümette bakan olarak görev yapmış dostlarımızla görüşme imkanımız oldu hem de yeni bakanlarla da görüştük ayrıca yurt dışından katılan siyasi temsilcilerle de bir araya geldik. Ankara ziyaretimiz kısa ama verimli geçti” dedi.

“Tecrübelerinizden faydalanacağız”

Ceko konuşmasının devamında, “Ankara’dan Makedonya’ya dönüşte uzun zamandan bu yana ziyaret etmek istediğimiz ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz Erenler Belediyesi ziyaretimizi gerçekleştirmekteyiz. Hafta sonu olmasına rağmen başkanımız bizi kabul etti. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Erenler Belediyesini Ramazan ayında Makedonya’da gerçekleştirmiş olduğu iftar programlarında daha yakinen tanıma fırsatımız oldu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı kırsal bölgelerde iftar sofraları kurarak soydaşları ile aynı sofrada buluşan Erenler Belediye Başkanı Sayın Cavit Öztürk’e ve Başkan Yardımcısı yakın dostum kardeşim Muhammet Kıratlı’ya teşekkürü borç biliriz. Sakarya ve özellikle Erenleri yakından takip ediyoruz Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı bu bölge bizlerin yakın takibinde. Erenler Belediyesi birçok önemli ve değerli yatırımlar gerçekleştirilmiş bunları yerinde görme imkânı bulduk. İnşallah burada yaptığımız görüşmeler ve aktarılan tecrübeler bize örnek olacak. Makedonya’nın kalkınma sürecinde bu tecrübelerden faydalanacağız” diyerek Başkan Öztürk ve Başkan Yardımcısı Kıratlı’yı Makedonya’ya davet etti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür”

Makedonya Boşnak Partisi Genel Başkanı Münir Kolasinac yaptığı açıklamada, “Sayın MGK Üyemiz Furkan beyle beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Cuma günü AK Parti Kongresine katılmak üzere Ankara’ya geldik. Kongreye katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadık. Kongre gerçekten bayram havasında yoğun bir katılımla gerçekleşti. Davetleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizleri ağırlamanızdan dolayı teşekkür ediyor, Boşnak Partisi olarak sizleri Makedonya’da ağırlamaktan mutlu olacağımızı belirtmek istiyorum”” dedi.

“Kardeşlik sofralarımızı bölgeye taşıdık”

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ise yaptığı açıklamada, “Ecdat yadigarı Balkanların kardeş ülkesi Makedonya’dan can dostlarımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Makedonya Milli Güvenlik Kurulu üyesi Furkan Ceko’ya Makedonya Boşnak Partisi Genel Başkanı Münir Kolasinac’a ve Genel Sekreter Dino Drpljanin’e hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak ülkemize geldiler akabinde bizleri ziyaret ettiler. Balkanlar, Makedonya bizim için çok önemli bir coğrafya o bölgeyi ziyaret ederek gidip görme ve oradaki soydaşlarımız ile hasbihallerde bulunma imkânı buldum. Erenler Belediyesi olarak Makedonya Debar Belediyesi ile kardeş belediye olduk. Geçtiğimiz Ramazan ayında ise Kardeşlik Sofralarımızı bölgeye taşıyarak, benim katılamadığım fakat Başkan Yardımcım Muhammet Kıratlı öncülüğünde oralardaki kardeşlerimizle iftar sofralarında buluştuk. İnşallah yakın tarihte bende kendilerini ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.