Maltepe Park ve ADAKULE açılıyor

Maltepe Park ve ADAKULE'nin 17 Eylül Pazartesi günü açılışının gerçekleştirileceğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, saat 18.30'da başlayacak programa tüm vatandaşları davet etti. 35 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen proje, şehrin yeni yaşam alanı olma özelliği taşıyor. Keyifli vakitlerin yeni adresi olacak projede tüm ayrıntılar düşünüldü. 35 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen projede, yürüyüş yolları, düğün salonu, kafeterya, çocuk oyun alanları, SAMEK sınıfları bulunuyor. Maltepe'de geçmişte arıtma ve sosyal tesislerin içerisinde bulunan 37 yıllık su deposu da korunarak seyir terası haline getirildi. Maltepe Park'ta aileler sevdikleriyle birlikte güzel vakitler geçirecek, şehrin manzarası ADAKULE'den izlenebilecek.

17 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Şehrimizde örnek bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Maltepe'de inşa ettiğimiz yeni yaşam alanı şehrimize değer katacak. Bu vesileyle açılışını gerçekleştireceğimiz Maltepe Park ve ADAKULE'nni hayırlı olmasını diliyor, törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.