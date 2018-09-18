Maltepe Park ve ADAKULE Sakarya'nın hizmetinde

Açılışta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile bölge halkı yer aldı. Maltepe Mahalle Muhtarı Süleyman Çetin mahalle sakinleri adına Başkan Toçoğlu'na çiçek takdim etti.

Açılışta söz alan Fen İşleri Daire Başkanı Murat Mutlu, “Şehrimizde yeni yaşam alanları, parklar, meydanlar ile vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği alanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 38 dönüm arazi üzerine inşa ettiğimiz Maltepe Park bölgenin sosyal dokusuna yeni bir soluk kazandıracak, hemşehrilerimizin buluşma noktası haline gelecek. Hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal işlevi olan kompleksleri, insanların boş zamanlarını değerlendirerek yeşil ve toprak ile temas ettikleri alanları şehre kazandırmayı önemsediklerini belirten Başkan Toçoğlu ise , “Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal işlevi olan kompleksleri, insanların boş zamanlarını değerlendirerek yeşil ve toprak ile temas ettikleri alanları şehre kazandırmayı önemsiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Maltepe Sosyal Tesisleri Sakaryalıların zihninde özel bir yeri olan alandı. Burada düğün ve cemiyetini yapanlar, farklı şekillerde temas eden insanlar vardı. Aynı zamanda içerisinde bulunan su arıtma tesisi ve deposu da şehir merkezinin su ihtiyacını karşılıyordu. Göreve geldiğimizde bu alanın bir sosyal tesis olarak kullanılmasının sözünü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü yerine getirdik” diye konuştu.

Sakarya'nın eşsiz manzarasının gerçekleştirilen törenle hizmete açılan ADAKULE'den izlenebileceğini söyleyen Toçoğlu, “Yapmış olduğumuz anket sonucunda vatandaşlarımızın ismini Maltepe Park olarak seçtikleri bu alan içerisinde bulunun 37 yıllık su deposunu yıkmadık. Biz bir şehrin anıları, mekanları, sokakları ve insanları ile var olduğuna inanıyoruz. Şehri yatay mimari ile inşa ederken Sakarya'nın estetiğini muhafaza ediyoruz. Yeşilin ve toprağın şehri Sakarya derken şehrin doğasını, atıl durumdaki yapıları güncel hayata geri kazandırarak da tarihimizi koruyor ve yaşatıyoruz. Sakarya'mızın eşsiz manzarasını bu kuleden izleyeceğiz. Maltepe Park içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş alanları, kafeteryalar, yeşil alanlar, oturma grupları, SAMEK gibi bölümlerle Maltepe Park artık sizin hizmetinizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz, aşacak çok engelimiz var. Biz bu şehir için her daim diri duran hizmet aşkımızla, yeni bir kimlik inşa etmekten yorulmayacağız. Bölgenin yükselen yıldızı, sanayisi, tarımı ve turizmi ile adeta Türkiye'ye örnek bir şehirleşme hamlesini başlattığımız Sakarya için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Maltepe Park şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Vali Balkanlıoğlu ise, “İlimize, Maltepe mahallemize son derece güzel ve değer katan aynı zamanda katma değerini artıran böyle bir tesis hepimize hayırlı olsun. Şehirler insanların bir arada mutlu ve huzurlu yaşadığı yerleşim birimidir. İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanır. İnsanlar, iş bölümünü birlikte yaşamak ve paylaşmak için şehirler inşa etmişlerdir. Şehirlerde vatandaşların dinleneceği mekanlara çok ihtiyaç var. Belediyeler artık sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmeli. Betona bürünmüş şehirlerde ne yazık ki pek çok belediye başkanı bu hassasiyeti gösteremiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle güzel bir tesisi şehrimize kandırdığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.