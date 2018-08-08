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08 Ağustos 2018 16:37

Maltepe Sosyal Tesisleri’nde sona yaklaşıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, inşa çalışmalarının devam ettiği Maltepe Sosyal Tesisleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Maltepe Sosyal Tesisleri’nde sona yaklaşıldı

08 Ağustos 2018 16:37


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 35 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirilen tesiste yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti. Proje çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Toçoğlu, “Maltepe Park, zengin sosyal donatı alanlarına sahip bir projemiz. Bölgeye kazandıracağımız Park’ımız da çocuklarımız için tasarladığımız oyun alanlarındaki işlemleri tamamladık. Kafeterya’da ince işçilikler tamam. Mobilya imalatı gerçekleştirilecek. Park’ımızın otopark alanında da işlemlerimiz sürüyor. İnşallah Maltepe Park’ı en kısa süre içerisinde hizmete sunacağız” diye konuştu.


Toçoğlu, “Maltepe Park’ın içerisinde yer alan tarihi su depolama kulesini proje kapsamında en iyi şekilde değerlendireceğimizi ifade etmiştik. Kule’nin iç ve dış tasarımı için mimar arkadaşlarımız titiz bir çalışma gerçekleştirdi. 37 yıllık su kulesinin çatı imalatları tamamladık. Cam montajları gerçekleştirildi. Asansör montajı ise tamamlanmak üzere. İnşallah kısa süre içerisinde de açılışını gerçekleştireceğimiz Maltepe Park Adakulesi’yle hem bölgede yaşayan hemşerilerimiz hem de şehrimiz için keyifli vakitlerin geçirildiği adres olacak. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.




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