Marketten çaldığı malzemelerle yakalanan hırsız tutuklandı

Durumundan şüphelenilen ve gözaltına alındıktan sonra hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ve aracın bagajından çıkan malzemeleri çaldığı tespit edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezi, ana caddeler, ara sokaklar ve umumi açık yerlerde şok uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı ilçesi Kirişhane Caddesi üzerinde yapılan ’Şok’ uygulamalarında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Aracın içerisinde yapılan kontrollerde, aracın bagaj kısmında çok sayıda çocuk maması, farklı markalarda diş macunu ve parfüm bulan ekipler sürücü A.K.’yi (26) incelemek üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu, aracın bagajından çıkan malzemeleri bir marketten çaldığı ve 30 Mart 2018 tarihinde Serdivan ilçesinde bulunan bir markette meydana gelen hırsızlık olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan hırsız adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın bir marketten malzemeleri çalma anları ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.