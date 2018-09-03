Marmara X-Trial Off-Road Kupası yarışları Sapanca’da yapıldı

Yarışma renkli görüntülere sahne olurken, katılım hayli yüksek oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan, Sapanca Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen ve Sapanca Doğayı Koruma Off Road ve Turizm Derneği (SOFFDER) tarafından yapılan Marmara X-Trial Off-Road Kupası yarışları Sapanca ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Soğucak Yaylasında gerçekleşti. İki gün süren yarışlar renkli görüntülere sahne olurken, katılımın yüksek olduğu görüldü.

"Sıkıntısız yarışmamızı yaptık”

Yarışma hakkında bilgi veren Sapanca Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tolga Feyyaz Çömlekçioğlu, “Bu sene Soğucak Yaylasında çok farklı bir organizasyona eşlik ediyoruz. Marmara X-Trial Off-Road Kupası’nın yarışlarını burada gerçekleştirdik. Yarışımız bin 500 metrelik tamamen doğal engellerden oluşan bir parkurlardan oluşmaktadır. Doğayı bozmadan güzel bir parkur hazırladık. Yarışmaya 13 tane dev araç katıldı. Bu araçların hepsi özel yapılmış araçlardır. Yarışmamız kampçılardan dolayı yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin her ilinden misafirimiz var. Sıkıntısız yarışmamızı yaptık. İlerleyen yıllarda Soğucak yaylasında yapacağımız aktivitelere bekliyoruz” dedi.

“Ofroad Sapanca’da yapılır”

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ise yaptığı açıklamada, “Sapanca’mız turizm ilçesi. Bu yarışları Sapancamızda geleneksel hale getirdik. Her yıl bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün Türkiye’nin her bir köşesinden gelen yarışmacılarımız var. Doğal ortamda engebeli arazide yarıştılar. Bu parkurları oluştururken doğaya zarar vermemeye gayret gösterdik. Ofroad Sapanca’da yapılır sloganı ile yola çıktığımızda çok büyük bir talebin olduğunu gördük” diye konuştu.