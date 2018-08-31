Marmara Xtrial Off Road Şampiyonası başlıyor

Ayak Yarışları 1-2 Eylül tarihlerinde Sapanca’da gerçekleşecek.

Sapanca Belediyesi sponsorluğunda Sapanca Doğayı Koruma Off Road ve Turizm (SOFFDER) tarafından gerçekleştirilecek olan şampiyona bin 200 rakımlı Soğucak Yaylasında düzenlenecek. Tüm spor ve doğaseverleri Marmara Xtrial Off-Road Şampiyonası 2. Ayak Yarışları’na davet eden Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Belediye olarak SOFFDER işbirliğinde adrenalin ve heyecanın, Sapanca’nın doğal güzellikleri birleşeceği bir organizasyon planladık. Tüm vatandaşlarımızı bu özel etkinlik için Sapanca’ya bekliyoruz” dedi.

SOFFDER Başkanı Fahri Arkan ise yaptığı açıklamada, “Etaplar tamamen doğal engellerden oluşacak. Bu formatta bir yarış bölgemizde ilk defa gerçekleşecek. Bin 100 metrelik ağır arazi şartları içeren etabıyla yarışmacılar ve misafirlerimiz için farklı bir atmosfer oluşturmayı planlıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Sapanca Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Aydın Yılmazer’e teşekkür ederiz” diye konuştu.