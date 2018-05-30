Mavi Marmara saldırısını protesto etmek için Sakarya’da sessiz eylem

Eylemde gençler gözlerini kapatarak saldırıda şehit olan olan kişilerin fotoğraflarını tuttu.

İsrail ablukasında olan Gazze’ye yardım malzemeleri götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisi 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze’ye yakın uluslararası sularda hareket etmekte iken, İsrail Ordusu tarafından asker çıkarılması sonrasında saldırı gerçekleştirmişti. 8 yılına girilen saldırıda 9 kişi ölmüş 30 kişi yaralanmıştı. Saldırının yıl dönümünde Genç İHH Sakarya şubesi yetkilileri Çark Caddesinde bir sessiz eylem gerçekleştirdi. Eylemde gençler gözlerini mendille kapatarak, saldırıda şehit olan olan kişilerin fotoğraflarını tuttu.

“İslam ümmeti hep birlikte bir gün sonunu getirecek”

Gerçekleşen sessiz eylemde bir açıklama yapan İHH Sakarya Temsilcisi Sebahattin Aydın, “Genç Hayat tarafından organize edilen bugün Mavi Marmara’nın yıl dönümü ile alakalı olarak sessiz bir eylem var. Mavi Marmara şehitlerimizin resimlerini ellerinde tutarak gençlerimiz ve yarın tünelden Taksim’e kadar yürüyüş yapılacak onunla ilgili bir farkındalık, duyarlılık oluşturmak, Mavi Marmara’yı Sakarya’da yeniden hatırlatmak amacıyla buraya toplandılar. Biz buradan açıkça ilan ediyoruz; İsrail ancak güçten anlar, İsrail’e güçlü bir şekilde ses vermemiz gerekiyor. Bütün kamuoyunun İsrail ile ilgili hareket etmesi, İslam Dünyasını harekete geçirmesi gerekiyor. Sadece devlet başkanlarından, hükumetlerden adım atılmasının beklenmesi maalesef yetersiz. Türkiye gibi birkaç ülke dışında güçlü ses ve tepki veren ülkede maalesef yok. Yarın Taksim tünelde toplanacağız, güçlü bir şekilde Gazze’nin ve Kudüs’ün özgürlüğünü Dünya’ya haykıracağız. Mavi Marmara bir misyondur, Mavi Marmara sadece İstanbul’dan, Gazze’ye çıkan bir gemi değil aynı zamanda bütün insanlığın vicdanını yüklenmiş bir gemidir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehadetlerin bedeli er yada geç Gazze’nin veya Kudüs’ün özgürleşmesine vesile olacak. Dün bir grup genç Gazze’de Mavi Marmara’yı anmak için teknelerle açılmak istediler fakat Siyonist terör örgütü çete tarafından engellendiler. İsrail ne yaparsan yap Türk halkı, bütün İslam ümmeti hep birlikte bir gün sonunu getirecek. Ardına saklanacağın gargat ağacı da bulamayacaksın. En iyisi vakit yakınken bütün yaptığın hatalardan vazgeç ve Kudüs’ün özgürlüğünü, insanlığın özgürlüğü olduğunu kabul et” dedi.