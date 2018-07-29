Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi devrede

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş Sapanca’nın yüksek kesimlerinde yer alan mahallelere dünya standartlarında arıtılan suyu ulaştıracak Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin tamamlanarak devreye alındığı bilgisini verdi. Keleş, “İnşa ettiğimiz sağlam içmesuyu altyapıları, arıtma tesisleri ve kurduğumuz son derece teknolojik entegre sistem ile çok şükür vatandaşlarımızın musluklarından Türkiye’nin en iyi sularından birisi akıyor. Bu anlamda yaptığımız yatırımlarla geçmiş dönemlerde su yetersizliği ve bulanıklık gibi sorunların yaşandığı Sapanca’nın 10 mahallesine de bol ve kaliteli içmesuyunu ulaştırdık. Hayırlı olsun” dedi.

2 milyon lira değerindeki tesisin saatte 150 metreküp arıtma kapasitesine sahip olduğunu belirten Dr. Rüstem Keleş, “Sapanca’nın yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerde 8 milyon liralık yatırımla toplam 80 kilometre uzunluğunda yeni içmesuyu hatları ve 2 deponun inşasını tamamladık. Akçay Barajı’nın bulunduğu havzadan bölgeye 7 kilometrelik çelik isale hattı döşeyerek bu hattı yeni içmesuyu hatlarıyla entegre ettik. Böylece bölgeye bol su ulaştırdık. Bu suyun kalitesini daha üst seviyeye taşıyacak Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi’ni ise tamamlayarak kısa süre önce devreye aldık. 2 milyon lira değerindeki tesisimiz, saatte 150 metreküp arıtma kapasitesine sahip. Şu anda burada arıtılan birinci sınıf içmesuyu Uzunkum, Ünlüce, Kuruçeşme, Nailiye, Hacımercan, Şükriye, Balkaya, Memnuniye, İlmiye ve Fevziye mahallerindeki vatandaşlarımızın musluklarına ulaşıyor. Şehir genelinde içmesuyu yatırımlarını hayata geçirmeye ve arıtma tesisleri inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.