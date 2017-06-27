Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisinde çalışmalar başladı

Bölge için entegre bir içmesuyu sistemi kurduklarını dile getiren Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz entegre içmesuyu projeleri ile Sakarya’nın içmesuyu geleceğini garanti altına alıyoruz. Sapancalı hemşerilerimize ulaştırdığımız suyun kalitesini daha da yukarılara taşımak adına Memnuniye’de yeni bir içmesuyu arıtma tesisi inşa ediyoruz” dedi.

Şehrin farklı bölgelerinde inşa edilen yüksek teknoloji içmesuyu arıtma tesisleri ile Sakaryalıların musluklarına Türkiye’nin en kaliteli içmesuyularından birini ulaştırdıklarını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Şuanda faaliyette olan 7 adet ileri teknoloji ile donatılmış içmesuyu arıtma tesisi ile kaynağından aldığımız suları arıtarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli içme sularından birini Sakaryalı hemşerilerimiz kullanıyor. Sapanca’mızın yüksek kesimlerinde yer alan 11 mahallemiz için yaklaşık 8 milyonluk yatırım ile 80 kilometre içmesuyu hattı ve 2 adet içmesuyu deposu inşa ettik. 7 kilometrelik çelik isale hattı ile de Akçay Barajı’nın bulunduğu havzadan 11 kaliteli içmesuyu ulaştırdık. Şimdi de Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisini inşa ederek vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdığımız suyun kalitesini daha da yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu, “Sapanca’ya bağlı Uzunkum, Ünlüce, Kuruçeşme, Nailiye, Hacımercan, Şükriye, Balkaya, Memnuniye, İlmiye, Dibektaş ve Fevziye Mahallelerimize hizmet verecek olan Memnuniye İçmesuyu Artıma Tesisimizde çalışmalara başladık. Toplamda 11 milyon lira yatırımla bölgede kurduğumuz entegre içmesuyu ağının ilk iki aşamasını tamamladık. İçmesuyu hatlarımızın ardından arıtma tesisimizin de tamamlanmasıyla bölgede yaşayan hemşerilerimiz uzun yıllar içmesuyu anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Tüm gayretimiz ve çabamız vatandaşlarımız ve şehrimiz için” şeklinde konuştu.