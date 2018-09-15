Eğitim Bir Sen Sakarya Şube binasının açılışında konuşan Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Eğitim Bir Sen'in markalaşma süreci bundan sonra yükselerek devam edecek güvenli adımlarla yarınlara yolcuğumuz her geçen gün daha da büyüyecek” dedi.

Eğitim Bir Sen Sakarya şube binası Adapazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi 1525. Sokak üzerinde geniş katılımla hizmete açıldı. Açılışa Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve davetliler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program konuşmalar ile devam etti.

“Toplum vicdanını harekete geçiren bir yapıyız”

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı konuşmada, “Kendi mülkiyeti olan bir binayı üyenin hizmetine sunuyoruz. Sendikalar demokratik zeminin en önemli unsurları bir anlamada sigortasıdır. Ortak aklın üretilmesinin en önemli işlevsel yapılarıdır. Sendika binaları bizim teşkilatımız için söyleyecek olursak burası bizim dostlar devşirdiğimiz, dostlarla bir araya geldiğimiz ocağımız, ülkemizin meselelerine, eğitim çalışanlarının meselelerine karşı tavır geliştirdiğimiz mutfağımızdır" dedi.

"Bundan sonraki süreç markalaşma sürecidir"

Sendika olarak markalaşma sürecinde olduklarını ifade eden Yalçın, "İçimize, işimize ve dışımıza yolculuk bunların tamamında çok kıymetli mesafeler kat ettik. Teşkilatımızın kurumsallaşma süreci tamamlanmış durumda. Bundan sonraki süreç markalaşma sürecidir. Eğitim Bir Sen'in markalaşma süreci bundan sonra yükselerek devam edecek. Güvenli adımlarla yarınlara yolcuğumuz her geçen gün daha da büyüyecek. Çalışanlarımızın sorunları bizim kuruluş gerekçemizdir. Ama tek çalışmamız bu olamaz. Biz üyesini merkeze alan, ülkesinin sorunlarına duyarlı kamu, toplum vicdanını harekete geçiren bir yapıyız. Büyüyecek, yürüyecek kaldırımın taşıyla, esnafın camıyla sorunu olmayan erdemli bir sendikal hareket olarak, dar kalıplar içerisinde yapılardan ayrılarak erdemli hareketin tamamına yayacak ve yeni bir dalgayı kuracaktır” dedi.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı gerçekleşti.