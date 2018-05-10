’Merkez Dışı’ sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Sakarya Üniversitesi STMF Sanat Galerisi’nde katılımcıların beğenisine sunulan ‘Merkez Dışı’ isimli sergide Resim Bölümü öğrencilerinin serigrafi, gravür, linolyum ve exlibris çalışmaları yer alıyor. Sergide 50x70 ve 70x100 ebadında siyah-beyaz ve renkli olmak üzere 168 özgün baskı ve 23 exlibris baskı eser bulunuyor. Exlibris hakkında bilgi veren İnce, “Exlibris, kitap severlerin iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve farklı konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmalardır. İngilizce “Bookplate” olarak da bilinen exlibris, kitap sahibini tanıtır. Kitabın kartviziti ya da tapusudur. Türkiye’de 1920lerden itibaren sanatçılar yurt içi ve yurt dışında exlibris sergileri düzenlemektedirler. Bu bağlamda fakültemizin resim bölümünde zorunlu olan baskı-resim dersi kapsamında exlibris program dahiline alınmıştır. Öğrencilerimiz bu sanatı tanıyıp, teknik uygulamaları konusunda gelişim göstererek sanatsal yaratımlarıyla özgün çalışmalar ortaya çıkarmaları sağlanmaktadır” dedi.

Serginin oluşmasında öğrencilerinin ve özellikle Uğur Özdemir’in büyük katkısı olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Gülay İnce, tüm sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti. Sergi, 18 Mayıs tarihine kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.