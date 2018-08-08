Merkez SGM’de Akıl Oyunları Turnuvası tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde ‘Aklımı Oynatıyorum’ isimli Akıl Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi. Merkez SGM’de gerçekleştirilen turnuvaya ilkokul ve ortaokul düzeylerinde toplam 410 öğrenci katıldı. Turnuvaya yoğun ilgi gösteren öğrenciler final etaplarında heyecanlı anlar yaşadılar. Look Look, Katamino, Q-Bitz ve Becerikli Yapılar oyunları ile zamana karşı yarışan öğrenciler birbirinden farklı yeteneklerini keşfetme şansı elde ettiler.

Akıl Oyunları Eğitmeni Reyhan Kalyoncu, “Akıl Oyunları Turnuvasında amacımız çocukların heyecanlarını kontrol ederek başarılarını ortaya çıkarmaları ve becerilerini geliştirmeleriydi. Turnavaya katılan birçok öğrenci yeni yeni yeteneklerini keşfetti. Derece alan öğrencilerimize çeşitli hediyeler ile ödüllendireceğiz” derken; Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Dereceye giren öğrencilerimizin ödüllerini 10 Ağustos Cuma günü gerçekleştireceğimiz SGM Yaz Şenliği’nde vereceğiz” dedi.