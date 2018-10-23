İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metrelerce kabloyu arabasıyla sürükleyerek çaldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde henüz tespit edilemeyen hırsızlar metrelerce uzunluktaki telefon ve internet kablolarını çalarak kayıplara karıştı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde henüz tespit edilemeyen hırsızlar metrelerce uzunluktaki telefon ve internet kablolarını çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Hırsızlık, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz tespit edilemeyen hırsızlar metrelerce uzunluktaki telefon ve internet kablosunu keserek çaldı. Görevlilerin kesintiyi fark etmesi sonrasında durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Mahalleyi telefonsuz ve internetsiz bırakan hırsızların yakalanması için İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri geniş kapsamlı araştırma başlattı.


Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın kabloları sürükleyerek çaldığı gözüküyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.