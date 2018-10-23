Metrelerce kabloyu arabasıyla sürükleyerek çaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde henüz tespit edilemeyen hırsızlar metrelerce uzunluktaki telefon ve internet kablolarını çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz tespit edilemeyen hırsızlar metrelerce uzunluktaki telefon ve internet kablosunu keserek çaldı. Görevlilerin kesintiyi fark etmesi sonrasında durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Mahalleyi telefonsuz ve internetsiz bırakan hırsızların yakalanması için İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın kabloları sürükleyerek çaldığı gözüküyor.