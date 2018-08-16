Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, mezarlıklarda Kurban Bayramı hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Bayram süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için temizlik ve bakım çalışmaları yaptıklarını dile getiren Uzm. Dr. Sarı, mezarlıklarda ot temizliği, fidan dikimi ve onarım işlemlerinin gerçekleştirildiğini ve şehir genelindeki 340 mezarlığın bayrama hazır olacağını duyurdu.

Uzm. Dr. Aydın Sarı yaptığı açıklamada, “Bayramlarda en çok ziyaret edilen yerlerin başında mezarlıklar geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için temizlik çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizde sorumluluğumuz altındaki 340 mezarlığı bayrama hazır hale getirerek hemşehrilerimizin ziyaretlerini kolaylaştıracağız. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, iyi bayramlar diliyorum” dedi.