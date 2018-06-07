Sakarya’nın başta olmak üzere birçok spor müsabakalarına 1965 yılında itibaren ev sahipliği yapan, 30 bin metre kare alan içerisinde bulunan ve 13 bin 500 oturma kapasiteli hizmet veren eski Sakarya Atatürk Stadyumu, 28 bin 154 kişilik yeni stadyumun tamamlanması sonucu atıl kaldı. Birçok kentte yeni statların yapılmasının ardından atıl durumda kalan eski statlara belediyeler tarafından ‘Millet Bahçeleri’ kurulacak. Sakarya’ya gelerek miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Meydanında vatandaşa eski Sakarya Atatürk Stadyumunun ‘Millet Bahçesi’ yapılacağını müjdelemişti. Sakaryalı vatandaşlar ise ‘Millet Bahçesinin’ biran önce kurulmasını istedi. Barış Önal konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “Eski Sakaryaspor stadının Millet Bahçesi olmasını bir Sakaryalı olarak cani gönülden isterim. Yapılmasını tasdikte ediyorum. Yeşillik alan olarak sadece Kent Park’ımız var. Ailece gezip dolaşabileceğimiz bir yerin daha onun yakınında olması çok güzel olur, bir Sakaryalı olarak ben mutlu olurum” dedi.

“Düzgün bir yeşillik alanı lazım”

Türkiye’de betonun çok olduğunu ülkenin yeşil alana ihtiyacı olduğunu belirten Kaşif Anılmış, “Yurtdışında yaşıyorum normalde. Yazın burada kışın Almanya’dayım. Özetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı her şeyden memnun olduğumu söyleyeyim. Yani kötü bir şey yaptığını görmedim ben bugüne kadar. Almanya’nın hangi şehrine giderseniz gidin birçok tarafı park alanları ve ormanlıkla çevrilidir. Türkiye’de betondan başka bir şey yok yani yeşilliğe tabi ki ihtiyaç var. Havalar oldukça sıcak, millet bunalıyor ama bir yeşillik alanı olduğunda giderek rahat rahat oturulabilir, çoluk-çocuk gidilir piknik yapılabilir. Eski stadın yerine yeşillik yapılsın, farklı yerlere de yapılsın. Ailemizle oturabileceğimiz düzgün bir yeşillik alanı yok, bu lazım yani” diye konuştu. Asya Anılmış yaptığı açıklamada, “Sakaryaspor’un eski stadının alanına Millet Bahçesi yapılmasına karşı değiliz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçisiyiz. Cumhurbaşkanımızın yanlış bir şey yapacağına zaten inanmıyoruz biz, onun için bizde destekliyoruz. Almanya’da yaşıyoruz, eskiden buraya gelmek istemezdik, şimdi çok memnunuz Allah’ıma çok şükür” şeklinde konuştu.

“Millet Bahçesi olmasını istemiyorum”

Millet Bahçesinin kurulmasını istemediğini belirten Çark Caddesi esnaflarından Cem Baloğlu, “Kent Park’ın karşısındaki eski stadın yerinin Millet Bahçesi olmasını istemiyorum. Çünkü Kent Park yaptılar. Oraya Suriyeli, Iraklı, İranlı bir sürü mülteci doldu, benim vatandaşım gezemiyor, ben Sakaryalıyım. Oraya ailemle gidemiyorum, eğer yine böyle olacaksa zaten olmasın. Orası daha kültürel; AVM değil ama bölüm bölüm dükkanlar halinde olsa belki Çark Caddesi’nin canlanması gibi, esnafların biraz daha iş yapmasını sağlayacak şeyler olsa bizce daha iyi olur. Zaten Kent Park yeşillik, karşısında da bir yeşillik alan olsun istemem” ifadelerini kullanırken, Hanife Okut ise yaptığı açıklamada, “Sakarya’nın yeşil alanları çok az. Bu yüzden Kent Park gibi yeşillik alanların olmasını istiyoruz. Ailecek gezip, dolaşabileceğimiz pek bir alanımız yok yeşil alan olarak. Yani eski stadın yerine Millet Bahçesi yapılması iyi olur. Eski stadın yerine beton yığını geleceğine yeşillik olsa daha iyi olur” dedi.