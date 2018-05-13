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13 Mayıs 2018 17:02

Milletvekili aday adayı Erkan, Keşkek Gününde halat çekti

AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Enes Erkan Karaaptiler Güzelleştirme ve Koruma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği keşkek günü etkinliğine katılarak halat çekme yarışmasında mücadele etti.

Milletvekili aday adayı Erkan, Keşkek Gününde halat çekti

13 Mayıs 2018 17:02


Karaaptiler Güzelleştirme ve Koruma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği keşkek günü programı yoğun katılımla gerçekleşti. Milletvekili Aday Adayı Enes Erkan’ında katıldığı programa Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik duygusunu kuvvetlendirmek, paylaşma duygusunu pekiştirmek için yapılan etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar halat çekme yarışı da dahil bir çok etkinlikte vatandaşlarla yarıştı. AK Parti Milletvekili Aday Adayı Enes Erkan keşkek günü etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Birliğimiz daim olsun. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin 24 Haziran seçimlerinde sandığa yansıyacağını düşünüyorum” dedi.


Engelli Milli Takım Sporcusu Suat Güven başta olmak üzere keşkek gününe katılan vatandaşlarla sohbet eden Enes Erkan, “Karaaptiler’de yaşadığımız birlik ve beraberliğimiz şehrimizde ve ülkemizde ki kardeşlik coğrafyasının minimize edilmiş hali. Millet kavga, bağırış çağırış istemiyor. Milletimiz huzur ve istikrarın sürmesini, birlik ve dirliğimizin devam etmesini istiyor. Bizim hedefimizde ülkemizin birlik ve beraberliğe katkı sunmak. Bir olalım iri olalım diyen Cumhurbaşkanımıza güç vermenizi, güçlü destek için çevremizi uyarmamız lazım” diye konuştu.


Erkan, “Keşkek Anadolu’nun asırlık geleneği. Keşkeğin yapılma maksadına uygun temennilerde bulunmak ve temennilerin gerçekleşmesi için adım atmak durumundayız. Keşkek birlik ve beraberlik için pişirilir. Bolluk ve bereket için pişirilir. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlerin oyunlarını bozsun. Ülkemizin, liderimizin güçlü olması ve insanlığa hizmet etmesi için güç versin. 24 Haziran seçimlerinde şehrimizden, ülkemizin her yerinden Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü destek vererek birlik ve beraberliğimiz için daha fazla çalışmasına katkı vereceğiz. Durmak yok yola devam” şeklinde konuştu.




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