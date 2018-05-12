Milletvekili Aday adayı Erkan ziyaretlerini sürdürüyor

Erkan, Çarşı-Pazar gezip 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Cumhur-İttifakına destek istiyor.

4 Dünya 7 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Enes Erkan aktif sporculuk döneminin ardından vatan ve milletine farklı bir alanda hizmet etmek için siyaset sahnesine adım atan Enes Erkan AK Parti Milletvekili Aday Adayı olarak çarşı Pazar gezip vatandaşlara 24 Haziran seçim sürecinde destek istiyor. AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı Enes Erkan sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelere ziyaretlerini sürdürüyor. Adapazarı’nda kurulan Cuma Pazarı’nı gezip esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erkan, “24 Haziran’da vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin refahı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur-İttifakına güçlü destek vermemiz gerekir. Benim siyaset arenasından makam-mevki beklentim yok. Ancak kutlu davanın neferi olarak bana görev düştüğünü hissedip yollara düştüm” dedi.

“Mesele vatansa gerisi teferruattır”

Erkan, vatanını seven milletine bağlı olan herkesin 24 Haziran seçimlerinde iyice düşünüp kararını ona göre vermesi gerektiğini belirterek, “Türk milleti ezan susmasın, bayrak inmesin diye canını verir. Görülen o ki ülkemiz üzerinde kirli oyunlar oynanıyor. Oyunları bozmak, şahlanan Türkiye’ye katkı vermek gibi bir misyonumuz var. Vatanı-milleti için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmamız lazım. Hepimizin bildiği gibi ‘mesele vatansa gerisi tefarruattır’ bu sözü distür alıp tercihimizi ona göre yapalım” dedi.

“Manavları ziyaret etti”

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Enes Erkan Yerel Kültür Derneği’ne misafir oldu. Dernek Başkanı Necmettin Kırık ve yöneticilerle sohbet eden Enes Erkan “Kültür mozaiği Sakarya’da ki kardeşlik dünyaya örnek olacak güzellikte” diyerek neden aday adayı olduğunu anlatıp destek istedi. Yerel Kültür Derneği Yöneticileri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip Enes Erkan’a Sakarya tarihi ile ilgili kitaplar hediye etti.