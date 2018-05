AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Milletvekili Aday Adayı tanıtım toplantısı Adapazarı’nda bulunan bir otelde gerçekleştirildi. 79 milletvekili aday adayı temayül yoklamasından önce gerçekleştirilen toplantı da konuşma yaptı. İlçe Teşkilat Başkanları, Delegeler, milletvekili aday adayları ve partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantı da aday adaylarına 3 ila 5 dakikalık bir konuşma hakkı tanındı.

Toplantıda konuşma yapan ve AK Parti Sakarya Milletvekilliği Aday Adaylığı için ABD MÜSİAD Başkanlığına ara veren Mustafa Tuncer, 28 Şubat mağduru bir öğrenciyken, direnişin içerisinde olan ve milli iradeye sahip çıktığı eşi ile duyduğu gururu dile getirdi. Tuncer, “42 yaşındayım, 4 çocuk babası Sakaryalı bir kardeşinizim. Eşimle gurur duyuyorum çünkü 28 Şubat mağduru bir öğrenciyken, direnişin içerisinde olan bir eşe sahibim ve 4 tane çocuğuma annelik yaptı. Bir yandan vatanımıza layık evlat yetiştirerek diğer yandan dünyanın bir ucundan milli iradeye sahip çıkarak mücadelesine devam ediyor. Sakarya İmam Hatip’ten sonra İstanbul İletişim Fakültesi daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde İşletme yüksek lisansı yaptım. Halihazırda başkanlığını, yönetim kurulu üyeliğini yaptığım uluslararası ticari örgütler, vakıflar, dernekler var” dedi.

“Sakaryalı bir kardeşinizim”

Aday Adayı Tuncer, konuşmasının devamında, “Ben bunların ötesinde özellikle iftihar ettiğim hususlardan sadece birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın hem temelini atıp hem de açılışını yapmış olduğu Amerika’daki Diyanet Vakfının Külliyesini emanet ettiği yönetimin hizmetkârlarından bir tanesiyim. İbn-i Haldun Üniversitemizin Amerika kurucularından bir tanesiyim. Aslında bunların da ötesinde bir anlamda AK Partimizin buradan binlerce kilometre uzağındaki temsilcisi pozisyonunda hareket eden MÜSİAD’ın ABD Kıta Koordinatörlüğü ve Başkanlığını yürütmekteyim. AK Partimizin Amerika’daki teşkilatlanma yapısının ara kademesinde görev yapmaktayım; New York ve New Jersey eyaletlerinin Skm Başkanlığını yürüttüm. Bütün bunların ötesinde çocuklarıma onurla ve gururla bırakabileceğim belki de en önemli şey; 16 Temmuz sabahı darbecilerin ininin önünde ilk mitingi düzenleyen, oradaki basın açıklamasını okuyan, darbecileri lanetleyen ve bunu yaparken de ne olacağının hesabını yapmayan Sakaryalı bir kardeşinizim. Burada değerli hocalarım, İmam Hatip Lisesinden arkadaşlarım, kardeşlerim var. İnanıyorum ki her adayımız Ak Parti’ye gönül vererek çok değerli. İnşallah, Sakaryamız Cumhurbaşkanımıza mecliste ihtiyacı olan 7 milletvekilini yollar ve buradan yollayacağı her bir milletvekilimiz de değerlidir” diye konuştu.

Toplantı, aday adaylarının toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.