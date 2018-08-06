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06 Ağustos 2018 17:42

Milletvekili Atabek’ten, Başkan Alemdar’a ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı makamında ziyaret etti.

Milletvekili Atabek’ten, Başkan Alemdar’a ziyaret

06 Ağustos 2018 17:42


Seçim sonuçlarının ülke ve millete bir kez daha hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, seçim çalışmaları boyunca Serdivan’da gösterilen teveccühten dolayı başta Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken olmak üzere tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Erdoğan Atabek’e yoğun temposuna rağmen gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizle birlikte uyum içerisinde hareket ederek, hemşehrilerimize en güzel hizmeti sunmanın gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.




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