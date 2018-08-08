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08 Ağustos 2018 13:51

Milletvekili Atabek’ten, SAÜ Rektörü Savaşan’a ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof.

Milletvekili Atabek’ten, SAÜ Rektörü Savaşan’a ziyaret

08 Ağustos 2018 13:51

Dr. Fatih Savaşan’ı makamında ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Savaşan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Rektör Savaşan’a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Fatih Savaşan, Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’e teşekkür etti.


Rektör Savaşan ve Milletvekili Atabek, ziyarette üniversite ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.




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