Milletvekili Atabek’ten, SAÜ Rektörü Savaşan’a ziyaret

Dr. Fatih Savaşan’ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Savaşan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Rektör Savaşan’a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Fatih Savaşan, Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’e teşekkür etti.

Rektör Savaşan ve Milletvekili Atabek, ziyarette üniversite ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.