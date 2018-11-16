Milletvekili Dikbayır, zamların geri alınmasını istedi

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada hükümetin döviz kurunu bahane ederek yaptığı zamları geri almasını isteyen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Allah rızası için, milletimiz tarafından size verilen yetkiyi ve görevi milletin çıkarları için kullanın, ahreti ve hesap gününü unutmayın" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda sağlıkla ilgili bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 7'nci maddesinde yapılacak bir değişiklik ile kürsiye çıkarak söz alan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kur artışı nedeniyle doğalgaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamların geri alınmasını istedi. Dikbayır konuşmasında, “Sizler doğal olarak daha tecrübelisiniz. Ancak yine üzülerek söylüyorum ki sizler halktan kopmuşsunuz. Bakın, burası milletin Meclisi, bize sadece vekâlet verdiler; bunu size hatırlatmak istiyorum. Milletvekilliğinin kelime anlamını unutmuşsunuz. Biz milletin vekiliyiz, lütfen bunu hatırlayın. Bakın, siz ne istediyseniz bu millet verdi, oy verdi, vergi verdi; bir sürü fedakarlık yaptı. Bakın, şimdi sıra sizde” dedi.

“Milletimiz çok zor durumda”

Yükselen döviz kuru nedeniyle özellikle elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlar nedeniyle milletimizin çok zor durumda olduğunu kaydeden Dikbayır, “Geçim sıkıntısı had safhalara ulaştı. İnsanlar geçinemiyor, birbirlerine borçlarını ödeyemiyor, birbirlerinden kaçıyorlar. İnsanlar bakkaldan kaçıyor, ev sahibinden kaçıyor, marketten kaçıyor. Bir baba düşünün ki çocukları ondan bir şey isteyemesin diye, çocuklar uyuduktan sonra eve giriyor, biliyor musunuz? Önceden insanlar ‘Sebze meyve taze olsun' diye pazara sabah saatlerinde çıkardı, şimdi akşamüstü çıkıyorlar faha ucuz diye. Durumu daha kötü olanlar ne yapıyor, biliyor musunuz? Gece karanlığında çıkıyor, maalesef çöplerden sebze, meyve topluyor. Marketten kuru gıda alışverişi daha içler acısı. Hele hele kasabı sorarsanız bu bir facia” diye konuştu.

“Vatandaş nefes alsın”

Milletvekili Dikbayır konuşmasının devamında, “Şimdi, en azından şunu yapalım bakın, dolar kuru 7,20 olduğu zaman elektrik ve doğal gaza yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. O günden bugüne dolar 5,5'a indi, 5,50 yani arada yüzde 30'luk bir düşüş var. Bunu niye fiyatlara yansıtmıyorsunuz? Yani o zaman 100 liraya aldığınız ürünü şu an 70 liraya alıyorsunuz, vatandaşa yansıtın. Vatandaşın nefes alacağı bir alan yaratalım. Bakın, elektrikte TRT payını kaldıralım, kayıp kaçak bedeli ve sayaç okuma bedeli gibi saçma sapan bir şeyi buradan kaldıralım. Sayaç okuma bedeli nedir? Zaten bir hizmet veriyor, buradan para kazanıyor, çalıştırdığı insanın parasını da yine milletten alıyor. Kayıp kaçak bedeli. Firmalar bundan sorumlu, gerekli önlemlerini alsınlar, bunu da vatandaşın sırtına yüklemeyelim. Temel ihtiyaçlarda özel tüketim vergisini kaldıralım, KDV oranını yüzde 1'e çekelim. Bakın, en azından temel ihtiyaçlarda bunu yapalım” ifadelerini kullandı.

“Hesap gününü unutmayın”

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sözlerini devamında, “ Bakın, eğer bunu yapmazsanız bir sosyal patlamaya sebep olacaksınız. İnsanlar birbiriyle kavga ediyor, birbirlerine borçlarını ödeyemiyorlar, geçim sıkıntısı nedeniyle çiftler boşanıyor. Bakın, bu boşanan çiftlerin çocukları annesiz, babasız büyüyecek. Bunun günahı, vebali ağır olur. Allah rızası için, milletimiz tarafından size verilen yetkiyi ve görevi milletin çıkarları için kullanın, ahreti ve hesap gününü unutmayın” dedi.