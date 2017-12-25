Milli bisikletçi İsrail takımından ayrıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı’nın yeni transferleri ve 2020 Dağ Bisiklet Dünya Maraton Şampiyonası’nın tanıtım programı gerçekleştirildi. Programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, iş adamı Cevat Olçok, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Berat Alphan, Cumhurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdür Yardımcısı Ali Murat Önder, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Büyükşehir Basketbol Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve milli bisikletçi Ahmet Örken katıldı.

Bayraktar: “Spor ayrıştırmaz bunun tam aksine birleştirir”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Spor yapmak için yaşamıyoruz, hayatımızı daha anlamlı hale getirebilmek için spor yapıyoruz. Takım hedeflerimiz, ülkemizin spor alanındaki gelişim hedefleri ile uyum göstermektedir. Spor ayrıştırmaz bunun tam aksine birleştirir. Türkiye’nin uluslararası arenada üstlendiği barış misyonunu sporun tüm branşlarında olduğu gibi bisiklet ile de taçlandırmak istiyoruz. Bugün tanıtacağımız sporcularımız, altyapı çalışmalarında gençlerimizin idolü olacaklar. Bugün özellikle bisiklet sporu denince akla ilk gelen isim olan milli bisikletçimiz Ahmet Örken’in transferini sizler ile paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi; milli sporcumuz bir süre önce İsrail’in Bisiklet Akademisi’ne transfer olmuştu. Son günlerde Kudüs’te yaşanan ve vicdan sahibi herkesi derinden yaralayan olayların ardından sporcumuz İsrail ile yollarını ayırarak milli bir duruş sergiledi. Kendisini öncelikle bu duyarlı tutumundan dolayı tebrik ediyoruz. Milli sporcumuz bundan böyle Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kulübü adında mücadelesini sürdürecek. Bu transfer ile bisiklet takımımız çok güçlü ve iddialı bir takım haline geldi” dedi.

Başkan Toçoğlu: “Şampiyonaya Sakarya olarak muhteşem bir ev sahipliği yapacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, spor kültürünün yaygınlaşması ve gelişmesi için pek çok çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Sporu saf bir yarışma aracı olarak değil sağlıklı nesillerin yetişmesi için bir fırsat, insanların kendilerini ifade ettiği bir dil olarak görüyoruz. Sakarya’da sadece profesyonel olarak değil, amatör olarak da spor alışkanlığının gelişmesi için tesisleşmeye ayrı bir önem veriyoruz. Spor kulüplerine özel araçlar tahsis ediyor, malzeme desteği sağlıyoruz. Hamdolsun son zamanlarda şehir olarak çok güzel bir ivme yakaladık. Futbol, basketbol, karate, atletizm, kano gibi branşlarda ulusal ve uluslararası başarı elde ettik. 2020 yılında uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilecek olan Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nı bir spor şehri olarak bakış açımızın merkezinde görüyoruz. Proje bizlere büyük cesaret veriyor, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk yüklüyor. Buradan aldığımız cesaret ve sorumluluk ile projeler üretiyor, bisiklet kültürünün hem şehrimiz hem de ülkemizde yaygınlaşması adına adımlar atıyoruz. İnşallah 2020’de düzenlenecek şampiyonaya Sakarya olarak muhteşem bir ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.

“Milli bisikletçimize teşekkür ederim”

Başkan Zeki Toçoğlu, sözlerinin devamında, “Bugün burada bir araya gelmemizin anlamlı kılan önemli bir konuda, Milli Bisikletçi Ahmet Örken’in takımımıza dahil olmasıdır. Ahmet kardeşimiz, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararı sonrası İsrail takımı ile olan sözleşmesini feshederek oradan ayrıldı. Bu onurlu tavrından dolayı Milli Bisikletçimize sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenada Kudüs için yoğun mesai harcadığı bir süreçte Ahmet kardeşimizin bu tavrı da çok büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Örken: "MTB’de de şampiyonluk gelir mi göreceğiz”

Milli bisikletçi Ahmet Örken ise son iki hafta zor bir süreç yaşadığını ifade ederek, "Öncelikle bu süreç içerisinde yanımda olan, desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana çok büyük bir güç verdiler. Bir kaç ay önce İsrail takımı ile 2 yıllık bir sözleşme imzalamıştık, kariyerimin en büyük fırsatlarından bir tanesiydi. Ama son dönemde yaşanan siyasi gerilimler ile birlikte hem ülkem adına hem de ailemi endişeli bırakmamak adına takımdan ayrılma kararı aldım. Bu kararımın arkasında herkes yaşadığım şehir ile alakalı olduğunu veya çevremle alakalı olduğunu söylüyorlar, kesinlikle böyle bir durum yok. Bu karar kendi duruşumla alakalı ve ülkem için aldığım bir karar. Piste gittikten 1 buçuk yıl sonra ülkeme Cumhuriyet tarihinin ilk Avrupa Şampiyonluğu’nu getirdim, bu benim için çok büyük bir gururdu. Şimdi de aynı şekilde ülkemizde yapılacak olan çok büyük bir organizasyon var, bu organizasyonda da tabi ön planda yer almak isterim. Bunun için çalışmalar yürüteceğiz. Pistte olduğu gibi MTB’de de şampiyonluk gelir mi göreceğiz" dedi.