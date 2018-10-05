“Milli Eğitimde Yeni Paradigma: Doğa'da Eğitim” projesi tanıtıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) “Maliye” ile “21 gün 37 Derece İş” öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan “Milli Eğitimde Yeni Paradigma: Doğa'da Eğitim” adlı projenin tanıtım toplantısı düzenlendi.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Altun, Serdivan Mehmet Zorlu İlkokulu öğretmeni Özcan Özdemir, Psikolojik Danışman Ali Önder Kaya, Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı ve avukat Elif Düzgün, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) Doç. Dr. Sinan Esen ile SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesinden araştırma görevlileri Ayla Akdoğan ve Tunç İnce konuşmacı olarak katıldı. Maliye Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Altun konuşmasında toplantıda projeyi değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, “Bir fikrin felsefeye dönüşebilmesi için gerekli mertebeler vardır. İş, tahayyül etmek ile başlar, daha sonra analiz ve sentezlerden geçerek süreç denilen uygulanabilirlik noktasında kabul görecektir” dedi.

Serdivan Mehmet Zorlu İlkokulu öğretmeni Özcan Özdemir toplantıda proje ile ilgili bilgiler vererek, çocukları doğru yönlendirmenin önemini anlattı. Konuşmasında çocukları bir kelebeğe benzeten Özcan Özdemir, “Tüm çocukların anasınıfından üniversiteye kadar çok değerli yetenekleri var. Ben bir öğretmen olarak yıllar içeresinde şunu gördüm; çocukları sahaya çıkarttığımda hepsinin farklı yetenekleri ortaya çıktı. Çok başarısız öğrencilerim vardı, fakat saha eğitiminden sonra o ders başarısı da yükseldi. Çocukları eğitirken demek ki ben bile hata yapıyordum. Artık bu hatadan dönmemin vakti geldi diye düşünüyorum. Doğal eğitim başarıyı getirecektir” diye konuştu.

Psikolojik Danışman Ali Önder Kaya konuşmasında projenin öğrenciler üzerindeki etkilerinden bahsetti. Çocuklarda görülen olumsuz davranışlardan da söz eden Kaya, hayvan sevgisi ve duygudaşlık (empati) temelli çalışmanın çocuklar üzerindeki etkisinin gözlenebilen sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Kaya, “Bizler sosyal bir varlık olarak dünyaya geliyoruz. Birbirimiz ile iletişim kurmak için varız. Fakat biz çocuklarımızı bir kalıba sokmaya çalışıyoruz. Lise veya üniversite çağına geldiklerinde olmadık durumlarda sorunlar ortaya çıkıyor. Bu aslında bizim elimizdedir” dedi.

Siyasal Bilgiler Fakültesinden araştırma görevlileri Ayla Akdoğan ve Tunç İnce ise toplantıda yaptıkları konuşmalarında projeye ilişkin detaylı bilgiler verdi.