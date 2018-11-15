Milli güreşçi Metehan Başar'ın ismi spor kompleksine verildi

Sapanca Belediyesi tarafından yaptırılan spor kompleksine dünya güreş şampiyonu Metehan Başar'ın ismi verildi.

Sapanca Belediyesi tarafından Göl Mahallesi'nde yapılan Sapanca Belediyesi Spor Kompleksine dünya şampiyonu milli güreşçi Metehan Başar'ın adı verildi. Kasım ayında gerçekleşen Belediye Meclis toplantısındaki 12. maddede gündeme alınan ve meclis üyelerinin oylarıyla Sapanca Belediyesi Metehan Başar Spor Kompleksi olarak isim değişikli kararı alındı.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sapanca'mızın genç ve başarılı sporcusu Milli Güreşçimiz Metehan Başar 2'inci kez Dünya Şampiyonu olarak hem ülkemiz hem de Sapancamız adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bizde Milli Sporcumuzu manevi olarak bu şekilde gururlandırmak ve ölümsüzleştirmek istedik. Bu spor kompleksimiz de Metehan Başar gibi değerlerin çıkarak bizleri gururlandırmasını diliyorum. 21 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da gerçekleşecek olan isim değişikliği törenimize tüm halkımızı ve spor severleri bekliyoruz” dedi.