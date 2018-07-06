Minibüs yol kenarındaki ağaca çarptı: 4 yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Karasu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Erenler istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 NF 052 idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpma sonucu minibüste bulunan A.T., Ö.T., C.T., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrası minibüs kullanılmaz hale gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.