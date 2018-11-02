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Minik elleriyle, kuşlar için ağaçlara yuva yaptılar

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan Mehmet Gölhan İlkokulu anasınıfı öğrencileri, diğer öğrencilere ve çevre halkına hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kuşlar için kuş yuvaları yaptılar.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Mehmet Gölhan İlkokulu anasınıfı öğrencileri, diğer öğrencilere ve çevre halkına hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kuşlar için kuş yuvaları yaptılar.


Mehmet Gölhan İlkokulu anasınıfı sabah grubu öğrencileri, aile katılımı kapsamında öğretmenleri Serpil Erdoğan ve öğrenci velisi Havva Fideci rehberliğinde, hayvan sevgisini aşılamak ve yaklaşan kış nedeniyle kuşlara barınak sağlamak amacıyla kuş yuvaları yaptılar. Öğrencilerin minik elleriyle pet şişe, ahşap parçaları ve su kabakları kullanarak yapıp boyadıkları, artık materyallerle süsleyerek hazırladıkları yaklaşık 30 adet kuş yuvası, Sedaş ekipleri tarafından vinç ile okul bahçesindeki ağaçlara asılarak kuşların kullanımına sunuldu.


Kuş yuvalarını, anasınıfı öğrencilerinin bizzat kendi elleriyle hazırladıklarını belirten Okul Müdürü Zekeriya Kara, "Öğrencilerimiz minik yürekleriyle, minik dostlarını düşünerek böyle bir çalışmaya imza attılar. İnsanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bizlere gösterdiler. Bu duyarlı çalışmalarından dolayı minik öğrencilerimi, öğretmenimizi ve katkılarını esirgemeyen velilerimi kutluyorum. Ayrıca buraya kadar gelerek, öğrencilerimizin hazırladıkları kuş yuvalarını ağaçlara asan Sedaş ekiplerine de teşekkür ediyorum" dedi.

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