Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 16:12

Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

Serdivan Çocuk Akademisi öğrencileri 13 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Serdivan’da yaşayan hanelere misafir oldu.

Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

14 Mayıs 2018 16:12


Serdivan Çocuk Akademisi öğrencileri; Arabacıalanı Mahallesi’nde ikamet eden Hayriye Salkım, Nebiye Yılmaz ve Müveddet Ünlü’ye ziyarette bulunarak Anneler Günü’nü kutladı. Minik öğrencileri böyle anlamlı bir günde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden ev sahipleri, “Serdivan Çocuk Akademisi’nin minik öğrencileri zaman zaman ziyaretimize gelip evlerimizi neşelendirse de bu günü unutmamaları bizleri çok duygulandırdı. Onlara kapımız her zaman açık” diye konuştu.


Yaptıkları ziyaretlerde büyükleriyle vakit geçiren minikler ise, “Annelerimiz ve büyüklerimiz bizim için her zaman değerli. Evlatları için hiçbir zorluktan kaçınmayan fedakar annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” şeklinde konuştu.


Minik öğrencilere kendi çocukluklarından hatıralar anlatan ev sahipleri, ziyaretlerinden dolayı Serdivan Çocuk Akademisi öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç