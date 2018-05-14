Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

Serdivan Çocuk Akademisi öğrencileri; Arabacıalanı Mahallesi’nde ikamet eden Hayriye Salkım, Nebiye Yılmaz ve Müveddet Ünlü’ye ziyarette bulunarak Anneler Günü’nü kutladı. Minik öğrencileri böyle anlamlı bir günde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden ev sahipleri, “Serdivan Çocuk Akademisi’nin minik öğrencileri zaman zaman ziyaretimize gelip evlerimizi neşelendirse de bu günü unutmamaları bizleri çok duygulandırdı. Onlara kapımız her zaman açık” diye konuştu.

Yaptıkları ziyaretlerde büyükleriyle vakit geçiren minikler ise, “Annelerimiz ve büyüklerimiz bizim için her zaman değerli. Evlatları için hiçbir zorluktan kaçınmayan fedakar annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Minik öğrencilere kendi çocukluklarından hatıralar anlatan ev sahipleri, ziyaretlerinden dolayı Serdivan Çocuk Akademisi öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.