Minik Sporcular Sertifikalarını Aldı

Erenlerspor Kulübü, Erenler Belediyesinin destekleriyle çocukların yaz tatillerini sportif faaliyetlerle geçirmelerini sağlamak için her yıl düzenlediği Yaz Futbol Okulu'na katılan çocuklar Erenler Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen sertifika töreni ile sertifikalarını aldılar. Minik sporcular Erenler Futbol Yaz okulunda antrenörleri Şaban Çolak İsmail Küçük Gürcan Alkan ve Gençlik geliştirme Koordinatörü Fatih Kambur nezaretinde temel teknik, beceri koordinasyon ve futbol eğitimlerini tamamladılar.

Belediyenin spor kompleksinde yapılan sertifika törenine Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba Erenlerspor Kulüp Başkanı Tacettin Öztürk ve yaz okuluna katılan minik sporcuların aileleri katıldı. ASKF Başkanı Zımba ve Kulüp Başkanı Öztürk yaz futbol okulunu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan çocuklara sertifikalarını taktim ederek tebrik ettiler.

Konuşmasında Erenlerspor'a katkılarından dolayı Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e teşekkür eden Tacettin Öztürk, "Öncelikle Erenler Belediye Başkanımız Cavit Öztürk'e Erenlerspor kulübüne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yavrularımızı iyi birer sporcu olarak yetiştirmek için tüm gayretlerimizi gösteriyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın yaz tatillerini boş vakitlerini heba etmeden sportif faaliyetlerle geçirmelerini sağlayarak yavrularımıza spor sevgisini arttırmak ve yetenekli olan sporcularımızı da Türk futboluna kazandırmaktır. Yaz okuluna katılan çocuklarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyor yaz futbol okulunu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanan çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Sertifika töreni sonrası Yaz okulunu başarı ile tamamlamanın heyecanını yaşayan minik sporcular tören sonrası aileleri ile birlikte bol bol toplu fotoğraf çektirdiler.