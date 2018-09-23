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Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 6 gündür kaybolan kedisini her yerde arayan minik Zeynep, çok sevdiği kedisinin oyuncağına sarılarak uyuyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 6 gündür kaybolan kedisini her yerde arayan minik Zeynep, çok sevdiği kedisinin oyuncağına sarılarak uyuyor.


Adapazarı ilçesi Aziziye Mahallesi'nde oturan Zeynep Gökçe'nin, ‘Boncuk' ismini verdiği 1 buçuk yaşındaki erkek Van Kedisi 17 Eylül Pazartesi günü Aziziye Camii civarında evden kaçtı. Minik Gökçe, çok sevdiği ve ‘Boncuk' ismini verdiği kedisini 1 buçuk yaşında, beyaz renkli sağ gözü yeşil, sol gözü ise mavi renkli olarak tarif etti. Kedisinin oyuncağına sarılıp ağlayarak uyuyan minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor. Gökçe, tüm aramalara rağmen bulunamayan Van Kedisini bulan veya görenlerin kendilerine haber vermelerini istedi.

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