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03 Eylül 2018 13:34

Minikler yerlerden çöp toplayarak örnek oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Karasu 32 Evler Plajı’nda çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Minikler yerlerden çöp toplayarak örnek oldu

03 Eylül 2018 13:34

5-12 yaş arasındaki miniklerin örnek davranışı takdir edilirken; gün sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Karasu 32 Evler Plajı’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Plajın temizliği için 5-12 yaş arası öğrencilerin örnek bir çalışmaya imza attığı etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu. Plaja atılan izmarit ve çöpleri toplayan öğrencilere etkinlik sonunda şapka, t-shirt, satranç gibi çeşitli hediyeler takdim edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, etkinliğe katılan tüm miniklere teşekkür edilerek, örnek çalışmaların devam edeceği belirtildi.




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