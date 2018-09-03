Minikler yerlerden çöp toplayarak örnek oldu

5-12 yaş arasındaki miniklerin örnek davranışı takdir edilirken; gün sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Karasu 32 Evler Plajı’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Plajın temizliği için 5-12 yaş arası öğrencilerin örnek bir çalışmaya imza attığı etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu. Plaja atılan izmarit ve çöpleri toplayan öğrencilere etkinlik sonunda şapka, t-shirt, satranç gibi çeşitli hediyeler takdim edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, etkinliğe katılan tüm miniklere teşekkür edilerek, örnek çalışmaların devam edeceği belirtildi.