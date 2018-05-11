Miniklerin mezuniyet coşkusu

Sapanca’da bir tesiste düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Müteahhitler Birliği başkanı, 120 bin üyeli İMKON başkan yardımcısı görevlerini yürüten ve son olarak AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olan Murat Bayrak’ta kızı Duru’nun mezuniyeti ile gururlandı. Murat Bayrak kızının mezuniyet törenine eşi Esra Bayrak ile katıldı. Mezuniyet törenine 4/B sınıfı öğrencileri, veliler ve sınıf öğretmeni Nurten Uslu da katıldı. Mezuniyet töreninde öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Kızlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmayan aileler, bol bol sohbet etti.