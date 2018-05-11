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11 Mayıs 2018 12:56

Miniklerin mezuniyet coşkusu

Sakarya’da eğitim faaliyetlerini sürdüren Özel Şahin Okulları 4/B sınıfında öğrenim gören öğrenciler mezuniyet coşkusunu aileleri ile birlikte yaşadı.

Miniklerin mezuniyet coşkusu

11 Mayıs 2018 12:56


Sapanca’da bir tesiste düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Sakarya Müteahhitler Birliği başkanı, 120 bin üyeli İMKON başkan yardımcısı görevlerini yürüten ve son olarak AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olan Murat Bayrak’ta kızı Duru’nun mezuniyeti ile gururlandı. Murat Bayrak kızının mezuniyet törenine eşi Esra Bayrak ile katıldı. Mezuniyet törenine 4/B sınıfı öğrencileri, veliler ve sınıf öğretmeni Nurten Uslu da katıldı. Mezuniyet töreninde öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.


Kızlarını mutlu günlerinde yalnız bırakmayan aileler, bol bol sohbet etti.




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