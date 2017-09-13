Mısır kurutma silosunda çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Alandüzü Caddesi üzerinde bulunan mısır kurutma silosunda henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine tesisin bulunduğu yere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın yaklaşık 1 saatlik süren yangın söndürme çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Mısır kurutma kulesinde bulunan 50 tonluk mısırın bir kısmı çıkan yangında zarar görürken, tesis çalışanları ve itfaiye ekipleri kulenin altından mısırı tahliye etmeye çalıştı. Fabrika sahibi Yusuf Karaca, kulede 50 ton miktarında mısır bulunduğunu ve mısırın zarar gördüğünü söyledi. Karaca, silodaki zararın hasar tespit çalışmaları sonucu belli olacağını belirtirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.